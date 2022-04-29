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حوادث

إيقاف 67 “حراكا ” أبحروا من الحسيمة

منذ 17 ثانية
تمكنت قوات خفر السواحل، أخيرا، من إيقاف 67 مرشحا للهجرة السرية في عرض سواحل إقليم الحسيمة. وتدخلت قوات الخفر التابعة للبحرية الملكية، فجر الثلاثاء الماضي، لتقديم المساعدة ل 21 مرشحا للهجرة السرية، تعرض زورقهم القابل للنفخ للغرق، على مسافة 4 أميال بحرية عن رأس جبل سيدي عابد، ويتحدر هؤلاء المهاجرونأكمل القراءة »


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منذ 17 ثانية
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