حوادث
إيقاف 67 “حراكا ” أبحروا من الحسيمة
تمكنت قوات خفر السواحل، أخيرا، من إيقاف 67 مرشحا للهجرة السرية في عرض سواحل إقليم الحسيمة. وتدخلت قوات الخفر التابعة للبحرية الملكية، فجر الثلاثاء الماضي، لتقديم المساعدة ل 21 مرشحا للهجرة السرية، تعرض زورقهم القابل للنفخ للغرق، على مسافة 4 أميال بحرية عن رأس جبل سيدي عابد، ويتحدر هؤلاء المهاجرونأكمل القراءة »
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