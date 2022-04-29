حوادث
السجن لسارق بالجديدة
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، مسير شركة لكراء السيارات، وحكمت عليه بثلاث سنوات سجنا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل جناية السرقة الموصوفة باستعمال ناقلة وحيازة المخدرات. وتوصلت الضابطة القضائية لدى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة بشكاية من شخصين، أفادا فيها أنهما وقعا ضحية اعتراض السبيل والاعتداءأكمل القراءة »
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