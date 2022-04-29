حوادث
الحبس لشبكة “الإتاوات” بفاس
وزعت ابتدائية فاس، مساء الثلاثاء الماضي، عقوبات حبسية مختلفة على أفراد شبكة تبتز باعة وتفرض إتاوات عليهم وعلى مستعملي موقف عشوائي للسيارات بالمدينة الجديدة، بعدما أوقفوا قبل أسبوعين من طرف عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن المدينة. وحكمت بشهرين حبسا نافذين و1000 درهم غرامة على أحدهم معتقل بسجن بوركايز،أكمل القراءة »
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