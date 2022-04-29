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حوادث

السجن لمتهم بسرقة سيارة

منذ 15 ثانية
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، بإدانة تاجر، والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل جناية الضرب والجرح والاستيلاء على سيارة محملة بالأكياس البلاستيكية المحظور تداولها وسرقة مبلغ مالي، فيما حكمت على صاحب السيارة بشهرين موقوفة التنفيذ، من أجل تحوزه على شيء محظور بيعه. وتوصلت الضابطةأكمل القراءة »


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