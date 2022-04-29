حوادث
12 سنة سجنا لزعيم عصابة للسرقة بالجديدة
ظل في حالة فرار بعد ارتكابه الجريمة رفقة شريكيه قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، الثلاثاء الماضي، بمؤاخذة جانح، تجاوز عمره 20 سنة، وحكمت عليه بـ 12 سنة سجنا نافذا، بعد متابعته، في حالة اعتقال، من قبل الوكيل العام بجناية السرقة الموصوفة والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض. وجاء إيقاف المتهمأكمل القراءة »
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