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حوادث

اعتقال محام بفاس

منذ 15 ثانية
مددت النيابة العامة بابتدائية فاس، أول أمس (الأربعاء)، مدة حراسة محام بهيأة المحامين بالمدينة، يوما لفائدة بحث أمرت به بعد إيقافه من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية، لرفضه تنفيذ حكم قضائي بإفراغه من محل يستغله وأداء واجبات كرائه المتراكمة. وأمرت باعتقاله ووضعه رهن الحراسة النظرية لفائدة البحث، بعد عصيانه وامتناعهأكمل القراءة »


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