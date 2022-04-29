بانوراما
احـتـفـالات خــاصـة
يهود الأندلس والمغرب … قصة تعايش 8 يعتبر الزوجان في هذه المرحلة هدفا سهلا يمكن أن تصيبه كل أنواع الأذى والشرور لتكتمل الفرحة، لابد للعروسين من حفل زفاف بهيج، بحضور كل الأهل والأحباب والأصدقاء، وهنا أيضا، لا يجد الزعفراني اختلافا كبيرا عن التقاليد المعمول بها في المملكة سابقا وآنيا. يقولأكمل القراءة »
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