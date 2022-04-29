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حوادث

انتحار امرأة بالناظور

منذ 15 ثانية
لقيت امرأة خمسينية، مصرعها شنقا، مساء أول أمس (الأربعاء)، بالقرب من منزل أسرتها بالجماعة الترابية رأس الماء بإقليم الناظور في ظروف وصفت بالغامضة. وحسب ما كشفت عنه مصادر مطلعة، فإن الهالكة لم تكن تعاني أي مرض نفسي أو عقلي، مضيفة أن أسباب انتحارها مازالت مجهولة. وأكدت المصادر ذاتها، أن المرأةأكمل القراءة »


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منذ 15 ثانية
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