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بانوراما

البابا تحدث عنا في الفاتيكان

منذ 10 دقائق
“النهيضة”… مؤسس “الفوت صال” 4 الفريق لقي دعما من الملك الراحل الحسن الثاني وتوصلت منه بتهنئتين محمد الجامعي أو «النهيضة» كما يحلو لزملائه وأصدقائه مناداته، يعد المؤسس الأول لكرة القدم داخل القاعة، ويعود له الفضل في ما وصل إليه هذا النوع الرياضي بالمغرب. عاش مسيرة حافلة بالمغامرات والمؤامرات، قادته للسجن،أكمل القراءة »


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منذ 10 دقائق
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