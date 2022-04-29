بانوراما
البابا تحدث عنا في الفاتيكان
“النهيضة”… مؤسس “الفوت صال” 4 الفريق لقي دعما من الملك الراحل الحسن الثاني وتوصلت منه بتهنئتين محمد الجامعي أو «النهيضة» كما يحلو لزملائه وأصدقائه مناداته، يعد المؤسس الأول لكرة القدم داخل القاعة، ويعود له الفضل في ما وصل إليه هذا النوع الرياضي بالمغرب. عاش مسيرة حافلة بالمغامرات والمؤامرات، قادته للسجن،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا