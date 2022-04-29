الأولى
تصوير دركيين لابتزازهم
الفاعلون كانوا يتصيدون أفراد الدوريات والفرقة الوطنية أطاحت بهم أحالت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة لجهاز الدرك الملكي، على وكيل الملك بقلعة السراغنة، صباح أول أمس (الأربعاء)، ثلاثة موقوفين صوروا دركيين في مدارات طرقية بدون موجب حق، ووظبوا فيديوهات قصد جرهم إلى الابتزاز، بادعاء أنهم يقومون بأفعال منافية للقانون. وأفادأكمل القراءة »
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