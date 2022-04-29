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الصباح الفني

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منذ 17 ثانية
طلب‭ ‬زواج‭ ‬قبل‭ ‬عملية‭ ‬زراعة‭ ‬القلب تقدم‭ ‬شاب‭ ‬بريطاني‭ ‬للزواج‭ ‬من‭ ‬حبيبته‭ ‬قبل‭ ‬الخضوع‭ ‬لجراحة‭ ‬زراعة‭ ‬القلب‭ ‬خوفا‭ ‬من‭ ‬ألا‭ ‬يحبها‭ ‬قلبه‭ ‬الجديد‭. ‬وأصيب‭ ‬بروكلين‭ ‬بيكمان‭ (‬20‭ ‬عاما‭) ‬بسكتة‭ ‬دماغية‭ ‬تركته‭ ‬ميتا‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الفنية‭ ‬لمدة‭ ‬17‭ ‬دقيقة‭ ‬وانتهى‭ ‬به‭ ‬الأمر‭ ‬في‭ ‬غيبوبة‭ ‬عندما‭ ‬فشلت‭ ‬جراحة‭ ‬الصمام‭ ‬الأصلية‭. ‬وقيل‭ ‬لعائلة‭أكمل القراءة »


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منذ 17 ثانية
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