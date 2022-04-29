الصباح الفني
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طلب زواج قبل عملية زراعة القلب تقدم شاب بريطاني للزواج من حبيبته قبل الخضوع لجراحة زراعة القلب خوفا من ألا يحبها قلبه الجديد. وأصيب بروكلين بيكمان (20 عاما) بسكتة دماغية تركته ميتا من الناحية الفنية لمدة 17 دقيقة وانتهى به الأمر في غيبوبة عندما فشلت جراحة الصمام الأصلية. وقيل لعائلةأكمل القراءة »
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