الصباح الفني
لطفي و”العياقة بخجل”
أطل الممثل عمر لطفي على متابعي حسابه الرسمي على “إنستغرام” بصور جديدة اختار تقاسمها معهم، كما علق عليها قائلا “العياقة بخجل”. وتفاعل متابعو لطفي مع صوره، كما منهم من تساءل إن كان الأمر يتعلق بالتحضير لشخصية جديدة يجري التحضير لها. ويحظى دور عمر لطفي في مسلسل “سلمات أبو البنات” ضمنأكمل القراءة »
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