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أخبار 24/24

الأحرار‭ ‬يهاجم‭ “‬روتيني‭ ‬اليومي‭”‬

منذ 21 ثانية
Mohamed Mehdi Bensaid, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.
الوزير‭ ‬بنسعيد‭: ‬لا‭ ‬سلطة‭ ‬لي‭ ‬لمنعها‭ ‬وعلى‭ ‬المتضرر‭ ‬اللجوء‭ ‬للقضاء هاجمت‭ ‬برلمانية‭ ‬من‭ ‬التجمع‭ ‬الوطني‭ ‬للأحرار،‭ ‬صمت‭ ‬الحكومة‭ ‬إزاء‭ ‬ما‭ ‬تبثه‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬من‭ ‬أشرطة‭ ‬فيديو‭ ‬مثيرة،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنها‭ ‬أضحت‭ ‬مجالا‭ ‬خصبا‭ ‬لإهانة‭ ‬المرأة‭ ‬المغربية،‭ ‬وتشويه‭ ‬صورتها‭ ‬وسمعتها،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬التنافس‭ ‬على‭ ‬إظهار‭ ‬المناطق‭ ‬الحساسة‭ ‬في‭ ‬جسم‭ ‬المرأة،‭أكمل القراءة »


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