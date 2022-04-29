أخبار 24/24
الأحرار يهاجم “روتيني اليومي”
الوزير بنسعيد: لا سلطة لي لمنعها وعلى المتضرر اللجوء للقضاء هاجمت برلمانية من التجمع الوطني للأحرار، صمت الحكومة إزاء ما تبثه مواقع التواصل الاجتماعي، من أشرطة فيديو مثيرة، مؤكدة أنها أضحت مجالا خصبا لإهانة المرأة المغربية، وتشويه صورتها وسمعتها، في إشارة إلى التنافس على إظهار المناطق الحساسة في جسم المرأة،أكمل القراءة »
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