مجتمع
غضب مهنيي تعليم السياقة
عبر المكتبان الإداري والمركزي للنسيج المهني لمؤسسات تعليم السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية في المغرب، عن استنكاره لنتائج اللقاء الأخير بين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وأعضاء لجنة اليقظة الدائمة، إذ اتضح “عدم جدية الإدارة في اتخاذ قرارات معقولة لإنقاذ القطاع من السكتة القلبية التي يعلمون أنه على أعتابها.” وقال بيانأكمل القراءة »
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