مجتمع
مشاريع استثمارية بالمنطقة الصناعية بالحسيمة
في إطار الجهود المبذولة للنهوض بالنسيج الاقتصادي بإقليم الحسيمة، تم، أخيرا، التوقيع بالمركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة تطوان الحسيمة على سبع اتفاقيات قصد توطين مشاريع استثمارية بـمنطقة الأنشطة الاقتصادية آيت قمرة. وتندرج هذه المبادرة، حسب بلاغ لمركز الاستثمار، “في سياق تنفيذ مقتضيات اتفاقية إطار متعلقة ببرنامج دعم الاستثمار بإقليم الحسيمة،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا