مجتمع
“بيـزنـس” ليلـة القـدر
طفلات عرائس فوق “العمارية” وانتعاش صالونات الحلاقة وثمن “برزة” يصل إلى 400 درهم طفلة ترتدي ملابس تقليدية وتضع مساحيق التجميل والتاج أيضا، تجلس فوق “عمارية” يحملها أربعة شباب يرتدون أيضا ملابس تقليدية، وغير بعيد تقف بعض النسوة يلوحن بأيديهن للطفلة التي لا تتردد في التجاوب معهن، وتوزيع الابتسامة في كلأكمل القراءة »
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