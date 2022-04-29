حوادث
ضربة موجعة لمافيا المخدرات بالشمال
أمن طنجة يحجز أزيد من 31 طنا من “الشيرا” داخل مستودع للنقل الدولي بضواحي المدينة تلقت مافيا الاتجار والتهريب الدولي للمخدرات بالمنطقة الشمالية، ضربة موجعة بفقدانها كمية قياسية من الكيف المعالج وصل وزنها أزيد من 31 طنا من مخدر «الشيرا»، وحجزتها، في الساعات الأولى من صباح أمس (الخميس)، مصالح الشرطةأكمل القراءة »
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