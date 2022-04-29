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مغربية تقود شبكة لدعارة الأثرياء بتركيا

منذ 15 ثانية
تستقطب فتيات من عدة دول وفنانون ونجوم الكرة وأغنياء عرب وأتراك من زبنائها فككت عناصر الشرطة التركية في إسطنبول شبكة للدعارة “الراقية” تقودها مغربية، وحجزت لديها قوائم لزبناء في دول عربية وأوربية كثيرة. وتفاجأ أفراد الشرطة التركية بتعدد علاقات المغربية، التي تبلغ من العمر 31 سنة وتتحدر من إقليم الناظور،أكمل القراءة »


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منذ 15 ثانية
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