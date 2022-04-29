حوادث
محاضر مزورة لحوادث وهمية أمام المحاكم
كشفتها شركات تأمينات والدرك أسقط متورطين في افتعالها أحالت مصالح المركز القضائي الدرك الملكي بسرية سلا، على وكيل الملك، نهاية الأسبوع الماضي، موقوفين يفتعلان حوادث السير الوهمية ويحصلون على تعويضات مالية من شركات تأمين، عبر تزوير الشهادات الطبية والتلاعب في التصريحات المتضمنة بمحاضر الضابطة القضائية، فيما يستمر البحث عن آخرين.أكمل القراءة »
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