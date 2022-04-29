حوادث
السراح لموقوفي الإفطار العلني
مداهمة مقهيين أسفرت عن إيقاف 60 شخصا أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالبيضاء، اول أمس (الأربعاء)، بإطلاق سراح 60 شخصا أوقفوا بعد مداهمة مقهيين بالبيضاء، من قبل عناصر الأمن. وعلمت «الصباح» من مصادر مطلعة أن الاستماع إلى الموقوفين دام حوالي ثلاث ساعات، وانصب حول تجميع معلومات قضائية، قبل أن يخلىأكمل القراءة »
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