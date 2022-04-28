بانوراما
نصائح ادهشور*
الأكل بين الوجبات سبب تراكم الدهون يعتبر الأكل بين الوجبات من أهم أسباب اكتساب الوزن سواء خلال رمضان أو خارجه. وأثبتت دراسات عديدة حول علاقة السلوك الغذائي المضطرب بالسمنة أو بأمراض الجهاز الهضمي، أن الأكل بين الوجبات يعد سببا مباشرا في تراكم الدهون خاصة حول محيط الخصر والكبد ماأكمل القراءة »
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