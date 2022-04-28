بانوراما
جولة في السوق:العربات في انتظار الأسواق بالرحمة
تعثر فتح السوقين البلدي والنموذجي شجع تكاثر الباعة المتجولين أدى تعثر فتح السوق البلدي الموجود بالرحمة 2 بالبيضاء، إلى ظهور أسواق عشوائية بعضها أنشئ في أزقة الأحياء قبالة المحلات التجارية، وأخرى اختارت المدارات وقرب المسجد وعموما الشوارع والأزقة الرحبة، سواء بالرحمة 1 أو الرحمة 2. وتعرف هذه الأسواق ازدحاما كبيراأكمل القراءة »
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