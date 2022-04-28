بانوراما
وصفات كراميلا
كوكيز بالكاكاو المقادير: بيضة واحدة 200 غرام من السكر الخشن 125 غراما من الزبدة ماركرين 90 غراما من النشا 8 غرامات من خميرة الحلويات ملعقتان كبيرتان من الكاكاو المر 200 غرام من الدقيق طريقة التحضير نضع في إناء بيضة ونضيف إليها السكر والزبدة ماركرين ونمزج جيدا، ثم نضيف النشا وخميرة الحلوى والكاكاو المر. وفي المرحلة المواليةأكمل القراءة »
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