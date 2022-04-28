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بانوراما

وصفات كراميلا

منذ 13 دقيقة
كوكيز بالكاكاو  المقادير: بيضة واحدة 200  غرام  من السكر الخشن 125  غراما  من الزبدة ماركرين 90  غراما من النشا 8  غرامات من خميرة الحلويات ملعقتان كبيرتان من الكاكاو المر 200 غرام من الدقيق طريقة التحضير نضع في إناء بيضة ونضيف إليها السكر والزبدة ماركرين ونمزج جيدا، ثم نضيف النشا وخميرة الحلوى والكاكاو المر. وفي المرحلة المواليةأكمل القراءة »


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منذ 13 دقيقة
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