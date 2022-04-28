حوادث
اعتقال أم وابنها “عربدا” بمركز صحي
أحالت الشرطة القضائية بولاية أمن فاس، على النيابة العامة بابتدائية المدينة، أما أهانت وابنها موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم واستعملا العنف في حق بعضهم، بعدما زارا مركزا صحيا بحي سيدي بوجيدة بمقاطعة جنان الورد للتزود بحاجياتها من مادة الأنسولين. وأوقفت الأم من قبل أمن الدائرة 12 بالجنانات في إطار بحثأكمل القراءة »
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