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بانوراما

أضرار أدوية تأخير الدورة الشهرية

منذ دقيقتين
البروفسور أبو الفلاح  قال إن التحكم فيها خلال رمضان يتطلب تنظيم الأكل والنوم وممارسة الرياضة قال البروفسور عبد الرحيم أبو الفلاح، أستاذ بكلية الطب ومختص في أمراض النساء والتوليد بمراكش، إن تناول أدوية لتأخير الدورة الشهرية من قبل النساء اللواتي يرغبن في صيام شهر رمضان كاملا، تكون له تأثيرات سلبية كثيرة.  وأضافأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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