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حوادث

النصب يطيح بموظفة بوزارة التربية

منذ 6 دقائق
منحها ضحية 18 مليونا مقابل تسليمه “كريمة” وضحايا بالعشرات أوهمتهم أنها مسؤولة كبيرة في الدولة أطاحت مصالح الأمن بسلا، أول أمس (الثلاثاء)، بمتهمة تعمل إطارا بوزارة التربية الوطنية، وصفت بأخطر نصابة، أوقعت بالعشرات من الضحايا في شباكها من مدن عديدة، عبر انتحال صفة مسؤولين كبار في الأمن والداخلية والقضاء، بعدأكمل القراءة »


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