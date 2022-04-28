fbpx
بانوراما

كوتـش: خطوات للإقلاع عن التدخين

منذ دقيقتين
قال مهدي العلوي الأمراني، مختص في علم النفس ومعالج أسري نسقي ل»الصباح» إن رمضان فرصة بصفة عامة للتغيير على عدة مستويات، موضحا «يمكن من خلال تعديل سلوك معين ونمط التفكير أن تسهل عملية التغيير في أي مجال». وأضاف العلوي الأمراني ان الإدمان على السجائر من بين الأمور التي يمكن أنأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين
شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة