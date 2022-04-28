بانوراما
كوتـش: خطوات للإقلاع عن التدخين
قال مهدي العلوي الأمراني، مختص في علم النفس ومعالج أسري نسقي ل»الصباح» إن رمضان فرصة بصفة عامة للتغيير على عدة مستويات، موضحا «يمكن من خلال تعديل سلوك معين ونمط التفكير أن تسهل عملية التغيير في أي مجال». وأضاف العلوي الأمراني ان الإدمان على السجائر من بين الأمور التي يمكن أنأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا