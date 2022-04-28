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حوادث

الحبس والحرمان من الترشح لرؤساء جماعات

منذ 10 دقائق
توبعوا بمحاولة الحصول على أصوات ناخبين وتقديم تبرعات نقدية قضت غرفة الجنح الاستئنافية بعد النقض والإحالة بمحكمة الاستئناف بآسفي، عصر الاثنين الماضي، بإدانة عشرة منتخبين بإقليم اليوسفية، من بينهم الرئيس السابق للمجلس الإقليمي وبرلماني سابق رئيس جماعة الخوالقة والرئيس الحالي للمجلس الإقليمي ورئيسا جماعتين وأعضاء بالمجلس الإقليمي السابق والحالي، بثلاثةأكمل القراءة »


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