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مجتمع

ابـن رشـد… رحلـة عـذاب بحـثا عـن العـلاج

منذ 10 دقائق
مرتفقون يطالبون بتحسين الاستقبال وتسريع مواعيد العمليات يعتبر المستشفى الجامعي ابن رشد من أكثر المنشآت الصحية بالمغرب، إلا أنه غير كاف للاستجابة إلى طلبات العلاج، التي تتقاطر عليه من جل مناطق البيضاء، الأمر الذي أكسبه سمعة سيئة بين البيضاويين، رغم أنه يقوم بجهود كبيرة، إلا أنها لا تبرز أمام سوءأكمل القراءة »


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