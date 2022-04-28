حوادث
تظلمـات ضـد قضـاة أمـام المجلـس
أحدهم رافق مليارديرا إلى العمرة و”فبركة” ملفات لمطلقة قصد إسقاط حضانتها وضعت امرأة شكايات أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة بالرباط، والمفتشية العامة بالمجلس، مطالبة بالتحقيق فيها نتيجة استغلال زوجها علاقته مع قضاة بسلا، بعضهم استصدروا أحكاما لفائدته، كما أن واحدا منهم أدى مناسك العمرة مع زوجها السابقأكمل القراءة »
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