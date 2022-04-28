مجتمع
منتزه “عين الذهيبة” يرى النور بالحاجب
أشرف زين العابدين الأزهر، عامل عمالة الحاجب، رفقة رئيس مجلس جهة فاس مكناس، عبد الواحد الأنصاري ، على تدشين الشطر الأول من منتزه “عين الذهيبة” بحلة جديدة وسط الحاجب. هذا المتنفس الذي أنجز على مساحة 5 هكتارات، يأتي عقب لقاء استشاري حول إعداد برنامج التنمية الجهوية لفاس مكناس، للفترة الممتدة بين 2027- 2022، فيأكمل القراءة »
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