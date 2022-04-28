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مجتمع

لجنة عمل لفتح المعابر الحدودية

منذ 10 دقائق
قال وزير الداخلية الإسباني “فرناندو غراندي مارلاسكا”، الاثنين الماضي، إن المعابر الحدودية لمدينتي مليلية وسبتة السليبتين ستفتح قريبا، بعد أن ظلت مغلقة لمدة تزيد عن سنتين بفعل تفشي جائحة كورونا. ولم يكشف وزير الداخلية الإسباني، عن تاريخ محدد لإعادة فتح المعابر الحدودية، رغم الأخبار التي نشرتها الصحافة الإسبانية، والتي تتحدثأكمل القراءة »


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منذ 10 دقائق
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