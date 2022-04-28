مجتمع
لجنة عمل لفتح المعابر الحدودية
قال وزير الداخلية الإسباني “فرناندو غراندي مارلاسكا”، الاثنين الماضي، إن المعابر الحدودية لمدينتي مليلية وسبتة السليبتين ستفتح قريبا، بعد أن ظلت مغلقة لمدة تزيد عن سنتين بفعل تفشي جائحة كورونا. ولم يكشف وزير الداخلية الإسباني، عن تاريخ محدد لإعادة فتح المعابر الحدودية، رغم الأخبار التي نشرتها الصحافة الإسبانية، والتي تتحدثأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا