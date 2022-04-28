الأولى
“لمكتوب” وثقافة “اللغيط”
اتهامات للمسلسل بأنه لا يمثل “أخلاق” المغاربة بسبب “الشيخة” و”السيجارة الإلكترونية” و”العشق الممنوع” الكل يتحدث عن “لمكتوب”… الكل يتناقش حوله… يجادل… يلغط… في المقاهي، وفي البيوت، وطبعا في وسائل التواصل الاجتماعي، ملجأ كل مقموع ومكبوت… وكأنه المسلسل الوحيد الذي يبث في رمضان، رغم أن الأعمال التلفزيونية “مشتتة بحال زرع الرحبة”أكمل القراءة »
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