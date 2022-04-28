الأولى
تحت الدف
حين تلبي قامة فكرية مثل عبد الجليل لحجمري، أمين سر أكاديمية المغرب ومدير المدرسة المولوية، دعوة لحضور فعاليات أنشطة ثقافية نظمتها دولة إفريقية شقيقة، ويتخلف عنها وزير “مبتدئ”، فاعلم أن بعض مسؤولينا يحتاجون، فعلا، إلى عمل “توعيعي” عاجل في القضية الوطنية. لقد وقع محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل،أكمل القراءة »
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