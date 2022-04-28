الأولى
جـرائـم مـالـيـة في تجزئات سكنية
يمثل الرئيس السابق لجماعة أيت مالك، التابعة لدائرة تيفلت بإقليم الخميسات، رفقة مقاولين ومكتب للدراسات، أمام غرفة جرائم الأموال الابتدائية بالرباط، في تاسع ماي المقبل، بعدما فضحه قضاة المجلس الجهوي للحسابات في شأن تلاعبات خطيرة بأربع تجزئات سكنية تمتد على مساحة 44 هكتارا، ما دفع الوكيل العام للملك لدى محكمةأكمل القراءة »
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