بانوراما
نصائح ادهشور*
الحليب مهم لكل الأعمار يعرف استهلاك الحليب ومشتقاته، ارتفاعا ملحوظا خلال رمضان، إذ يزداد الإقبال عليه، نظرا لفوائده العديدة. لكن، مازال استهلاك الحليب عند الاشخاص الكبار محط جدل واسع داخل بعض الأوساط العلمية والباحثين في مجال التغذية، إذ يصنفه البعض على أنه مكون غذائي مخصص للأطفال دون سن الثلاث سنواتأكمل القراءة »
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