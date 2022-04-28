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حوادث

إدانة معتد على شرطي بالجديدة

منذ 12 ثانية
قضت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة متهم في عقده الثالث وحكمت عليه بسنة حبسا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال، من قبل وكيل الملك بجنح إهانة موظف عمومي والضرب والجرح. وجاء إيقاف المتهم من قبل عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، بعد تعنيفه حارس أمن كان يعمل بالمستشفى الإقليمي،أكمل القراءة »


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