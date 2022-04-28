fbpx
حوادث

البراءة للمتابعين في ملف كلية تازة

منذ 19 ثانية
طوت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس، ثاني ملفات اختلالات بناء الكلية المتعددة التخصصات بتازة بعدما ناقشته، أخيرا، في سابع جلسة بعد 6 أشهر من تعيينه أمامها بقرار من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى. وبرأت 6 متهمين مسرحين، بعدما برأت في ملف سابق، عميدا سابقا و3 متهمين آخرين. ولم تؤاخذ مديرأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 19 ثانية
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة