حوادث
البراءة للمتابعين في ملف كلية تازة
طوت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس، ثاني ملفات اختلالات بناء الكلية المتعددة التخصصات بتازة بعدما ناقشته، أخيرا، في سابع جلسة بعد 6 أشهر من تعيينه أمامها بقرار من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى. وبرأت 6 متهمين مسرحين، بعدما برأت في ملف سابق، عميدا سابقا و3 متهمين آخرين. ولم تؤاخذ مديرأكمل القراءة »
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