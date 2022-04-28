حوادث
سقوط لص بمكناس
تمكنت عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مكناس، أخيرا، من إيقاف عشريني متخصص في سرقة الهواتف المحمولة والمحفظات النسوية بالخطف باستعمال دراجة نارية من نوع “سكوتر”. وأفاد مصدر أمني، أن إيقاف المشتبه فيه جاء بعد تحريات وأبحاث ميدانية وتقنية مسترسلة باشرتها المصالح الأمنية إثر شكايات تلقتها من ضحايا هذا النوعأكمل القراءة »
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