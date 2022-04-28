حوادث
الحبـس لسـارق فيـلا مهاجـرة
خبرة على البصمات فضحت هوية المتهم وإيقافه تم في طنجة قضت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، بإدانة شخص والحكم عليه ب4 سنوات سجنا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل جناية السرقة الموصوفة بواسطة التسلق والكسر. وتقدم المشتكي أمام الضابطة القضائية لدى مصلحة الشرطة القضائية، بشكاية أفاد فيها أنهأكمل القراءة »
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