وطنية
اختلالات في تدبير الأراضي السلالية
سجلت عملية تحيين لوائح ذوي الحقوق الخاصة بالأراضي السلالية مجموعة من الاختلالات، تسببت في حرمان عدد من السلاليات، بإقليم قلعة السراغنة. وأكدت فاطمة التامني، نائبة تحالف فدرالية اليسار بمجلس النواب، أن المرسوم التطبيقي للقانون 62/ 17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، يوصي بتحيين لوائح ذوي الحقوق كلأكمل القراءة »
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