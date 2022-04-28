الصباح الفني
تجذر الخرافة
طقوس تتجدد سنويا في تجاور بين التدين والإيمان بفعاليتها رغم الرحلة الشاقة والطويلة التي قطعها الفكر البشري للانتقال من “الخرافة” إلى “العلم”، فإن المسافة بين هذين الحدين لم تحدد أبعادها إلى يومنا هذا، وما زال التجاور قائما بين المجالين، بل والتداخل أيضا، بشكل يجعل “الخرافة” تنتصب في وجوهنا في كلأكمل القراءة »
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