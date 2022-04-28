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الصباح الفني

تجذر‭ ‬الخرافة

منذ 6 دقائق
بعض‭ ‬الممارسات‭ ‬ذات‭ ‬الأبعاد‭ ‬الغيبية‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬سائدة‭ ‬بين‭ ‬فئات‭ ‬عريضة‭ (‬أرشيف‭)‬
طقوس‭ ‬تتجدد‭ ‬سنويا‭ ‬في‭ ‬تجاور‭ ‬بين‭ ‬التدين‭ ‬والإيمان‭ ‬بفعاليتها رغم‭ ‬الرحلة‭ ‬الشاقة‭ ‬والطويلة‭ ‬التي‭ ‬قطعها‭ ‬الفكر‭ ‬البشري‭ ‬للانتقال‭ ‬من‭ “‬الخرافة‭” ‬إلى‭ “‬العلم‭”‬،‭ ‬فإن‭ ‬المسافة‭ ‬بين‭ ‬هذين‭ ‬الحدين‭ ‬لم‭ ‬تحدد‭ ‬أبعادها‭ ‬إلى‭ ‬يومنا‭ ‬هذا،‭ ‬وما‭ ‬زال‭ ‬التجاور‭ ‬قائما‭ ‬بين‭ ‬المجالين،‭ ‬بل‭ ‬والتداخل‭ ‬أيضا،‭ ‬بشكل‭ ‬يجعل‭ “‬الخرافة‭” ‬تنتصب‭ ‬في‭ ‬وجوهنا‭ ‬في‭ ‬كل‭أكمل القراءة »


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