الرياضة
النخلي رئيسا جديدا للسوالم
الرئيس المستقيل سيحتفظ بمنصبه في الشركة انتخب كريم النخلي، رئيسا جديدا لشباب السوالم لكرة القدم، خلال الجمع العام الاستثنائي، الذي انعقد بمقر النادي، الاثنين الماضي، بحضور عشرة منخرطين من أصل 13، وممثلي العصبة الاحترافية، وعصبة الشاوية دكالة. وتم انتخاب النخلي بإجماع المنخرطين لأربع سنوات، خلفا لبوشعيب بنشيخ، الذي قدم استقالته،أكمل القراءة »
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