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وطنية

خسائر في حريق بسوق “السمارة” بسلا

منذ 5 دقائق
شب حريق مهول، بسوق « السمارة» لبيع الخشب والأفرشة المنزلية والمتلاشيات بحي كريمة بمقاطعة تابريكت بسلا، الموجود قرب الإعدادية التي تحمل الاسم نفسه، أول أمس ( الثلاثاء)، قبل أذان العشاء،. وخلف الحريق خسائر مادية همت 50 محلا تجاريا من أصل 1700 محل، حسب مصادر « الصباح»، مؤكدة أنه فور علمأكمل القراءة »


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