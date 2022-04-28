وطنية
خسائر في حريق بسوق “السمارة” بسلا
شب حريق مهول، بسوق « السمارة» لبيع الخشب والأفرشة المنزلية والمتلاشيات بحي كريمة بمقاطعة تابريكت بسلا، الموجود قرب الإعدادية التي تحمل الاسم نفسه، أول أمس ( الثلاثاء)، قبل أذان العشاء،. وخلف الحريق خسائر مادية همت 50 محلا تجاريا من أصل 1700 محل، حسب مصادر « الصباح»، مؤكدة أنه فور علمأكمل القراءة »
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