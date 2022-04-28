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وطنية

بنايات‭ ‬المحاكم‭ ‬تستنفر‭ ‬الهيأة‭ ‬المشتركة

منذ 3 دقائق
اجتماع‭ ‬لعبد‭ ‬النباوي‭ ‬والداكي‭ ‬ووهبي‭ ‬لإيجاد‭ ‬حل‭ ‬للوضعية‭ ‬وتحسين‭ ‬ولوج‭ ‬المواطن‭ ‬للعدالة اتخذ‭ ‬موضوع‭ ‬البنيات‭ ‬التحية‭ ‬للمحاكم‭ ‬حيزا‭ ‬مهما‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬الهيأة‭ ‬المشتركة‭ ‬بالمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للسلطة‭ ‬القضائية،‭ ‬الاثنين‭ ‬الماضي،‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬بمقر‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للسلطة‭ ‬القضائية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تطبيق‭ ‬مقتضيات‭ ‬المادة‭ ‬54‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬التنظيمي‭ ‬المتعلق‭ ‬بالمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للسلطة‭ ‬القضائية،‭أكمل القراءة »


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