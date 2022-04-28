وطنية
بنايات المحاكم تستنفر الهيأة المشتركة
اجتماع لعبد النباوي والداكي ووهبي لإيجاد حل للوضعية وتحسين ولوج المواطن للعدالة اتخذ موضوع البنيات التحية للمحاكم حيزا مهما في اجتماع الهيأة المشتركة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الاثنين الماضي، الذي عقد بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية في إطار تطبيق مقتضيات المادة 54 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية،أكمل القراءة »
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