وطنية
الهندسة الحكومية تحرج بنسعيد
بدا محمد بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، معزولا، في مواجهة برلمانيي مجلس المستشارين، معارضة وأغلبية، في جلسة محاسبة الوزراء، مساء أول أمس ( الثلاثاء). ولأجل التقليل من حدة الانتقادات التي وجهت إليه، اضطر الوزير إلى إشهار «الورقة الصفراء» في حق برلمانيي الاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار، قائلا» أنتم شاركتم في الهندسةأكمل القراءة »
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