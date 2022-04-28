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الصباح الفني

الشميطي‭ ‬تطرح‭ “‬دوري‭ ‬يا‭ ‬ليام‭”‬

منذ 5 دقائق
إيمان‭ ‬الشميطي‭ (‬خاص‭)‬
‭ ‬أفرجت‭ ‬المغنية‭ ‬إيمان‭ ‬الشميطي‭ ‬عن‭ ‬المفاجأة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تحضرها‭ ‬لجمهورها،‭ ‬وطرحت‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين‭ ‬الماضي‭ ‬أغنية‭ ‬بعنوان‭ “‬دوري‭ ‬يا‭ ‬ليام‭”‬،‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬أغاني‭ ‬مسلسل‭ “‬سلمات‭ ‬أبو‭ ‬البنات‭” ‬الذي‭ ‬يعرض‭ ‬على‭ “‬إم‭ ‬بي‭ ‬سي5‭”.  ‬ وحملت‭ ‬الأغنية‭ ‬توقيع‭ ‬آدم‭ ‬يونس‭ ‬الذي‭ ‬تكلف‭ ‬بكتابة‭ ‬كلمات‭ ‬الأغنية،‭ ‬فيما‭ ‬لحنها‭ ‬أميرة‭ ‬زهير‭ ‬ووزعها‭ ‬حمزة‭أكمل القراءة »


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