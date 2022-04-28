الصباح الفني
الشميطي تطرح “دوري يا ليام”
أفرجت المغنية إيمان الشميطي عن المفاجأة التي كانت تحضرها لجمهورها، وطرحت مساء الاثنين الماضي أغنية بعنوان “دوري يا ليام”، وهي من أغاني مسلسل “سلمات أبو البنات” الذي يعرض على “إم بي سي5”. وحملت الأغنية توقيع آدم يونس الذي تكلف بكتابة كلمات الأغنية، فيما لحنها أميرة زهير ووزعها حمزةأكمل القراءة »
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