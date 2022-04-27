الملك يهنئ رئيس الطوغو بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس الطوغو، فور إيسوزيمنا غناسينغبي، بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أطيب التهاني وأوفى المتمنيات للرئيس فور إيسوزيمنا غناسينغبي بموفور الصحة والهناء، وللشعب الطوغولي بتحقيق المزيد من الازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “كما أغتنم هذه المناسبة لأشيد بروابط الأخوة والصداقة المتجذرة التي تجمع بين بلدينا، مؤكدا لفخامتكم عزمي الراسخ على مواصلة العمل، سويا معكم، من أجل تعزيز التعاون المتميز بين المغرب والطوغو، لما فيه صالح شعبينا وبما يخدم تنمية إفريقيا ووحدتها.