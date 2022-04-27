توقيف خمسيني بحوزته 2430 قرصا مخدرا بسلا

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن سلا الجديدة، الثلاثاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 51 سنة، يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، للاشتباه في تورطه في حيازة وترويج الأقراص الطبية المخدرة.

وعلمت “الصباح” أنه جرى توقيف المشتبه فيه على متن سيارة أجرة بمدخل سلا، وذلك بعد أن أظهرت عملية تنقيطه بقواعد معطيات الأمن الوطني أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، من أجل جرائم مالية، قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة داخل حقيبة أمتعته عن حجز 2430 قرصا طبيا مخدرا مكونة من مجموعة من الأصناف.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بسلا الجديدة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.