بانوراما
اعتزلت الكرة في سن مبكرة
“النهيضة”… مؤسس “الفوت صال” 2 بحارة روس وراء انطلاق الفوت صال محمد الجامعي أو «النهيضة» كما يحلو لزملائه وأصدقائه مناداته، يعد المؤسس الأول لكرة القدم داخل القاعة، ويعود له الفضل في ما وصل إليه هذا النوع الرياضي بالمغرب. عاش مسيرة حافلة بالمغامرات والمؤامرات، قادته للسجن، قبل أن يعاد إليه الاعتبار،أكمل القراءة »
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